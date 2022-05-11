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Некоторые покупатели страхования жизни не получили выплаты из-за санкций

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Михаил Мордасов/РИА «Новости»

Страховые компании приостановили выплату инвестиционного дохода покупателям страховок жизни из-за заблокированных средств антироссийскими санкциями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения от некоторых банков и страховых компаний.

В Банке России заявили, что к ним поступают жалобы от клиентов, которым задерживают выплаты инвестиционного дохода по завершенным договорам индивидуального страхования жизни (ИСЖ). При этом ухудшения ситуации пока не наблюдается, а жалобы от людей носят единичный характер.

По словам экспертов, договоры по ИСЖ делятся на гарантийную и инвестиционную части. По гарантийной части можно вернуть средства в объеме не меньшем, чем совокупная сумма его взносов. Однако инвестиционные средства могут быть направлены в более рисковые инструменты, в том числе и иностранные активы.

Представители страховых компаний отметили, что несмотря на неполучение инвестдоходов, их начисление продолжается по условиям договора. Однако, выплата такого дохода не является обязательной и компания сама может решить, выплачивать ли его клиенту или нет. Но чаще всего страховщики выплаты все-таки производят.

Участники рынка добавили, что текущая ситуация временная. Клиенты смогут получить свои доходы после того, как будут сняты ограничения по операциям.

22 апреля в пресс-службе ЦБ сообщили, что с июля 2022 года российские банки должны будут сообщать клиентам о рисках инвестиционных продуктов — например, полисов страхования жизни, их особенностях, не гарантируемом доходе и отсутствии государственной страховки.

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