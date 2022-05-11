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Техногиганты США потеряли $1 трлн после роста ставки ФРС

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J. Scott Applewhite/AP

Капитализация ведущих технологических компаний США упала на $1 трлн после повышения ставки ФРС. Об этом сообщает CNBC.

По подсчетам телеканала, совокупная рыночная капитализация техногигантов сократилась более чем на $1 трлн после рекордного за два десятилетия повышения базовой учетной ставки. Из-за этого котировки по всему американскому фондовому рынку стали падать.

В частности, Microsoft за последние три торговые сессии потеряла $190 млрд рыночной капитализации. Tesla потеряла около $200 млрд. У Amazon капитализация сократилась на $173 млрд, а у Alphabet — на $123 млрд.

Аналитики посчитали, что сейчас инвесторы стали переправлять средства из технологических компаний, чьи акции серьезно поднялись во время пандемии, в компании по производству и продаже товаров первой необходимости. Например, больше всего стали вкладываться в акции организаций по производству продуктов.

В частности, акции производителя сухих завтраков и прочих продуктов Kellogg's за неделю выросли на 6%, до $25,2 млрд. Производители консервов Campbell Soup увеличили капитализацию на 5,8%, до $15,5 млрд. А в General Mills отчитались о росте на 4,1%, до $44,3 млрд.

4 мая ФРС США повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 50 базисных пунктов — до диапазона 0,75-1% годовых. Кроме того, Федрезерв также решил с 1 июня начать сокращение своих активов в казначейских ценных бумагах, долговых обязательствах агентств и ценных бумагах, обеспеченных ипотечными агентствами.

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