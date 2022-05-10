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«Газпром» отреагировал на информацию об остановке части транзита через Украину

«Газпром» не увидел подтверждений форс-мажора с транзитом газа через территорию Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от «Оператора ГТС Украины» (ОГТС) об остановке транзита через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области с 11 мая. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

По его словам, «Газпром» во вторник получил официальное уведомление от «Оператора газотранспортной системы Украины» о том, что украинская сторона в связи с якобы форс-мажорными обстоятельствами, прекращает принимать газ для транзита через ГИС «Сохрановка» с 7.00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклонены, прием голубого топлива производиться не будет.

«Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа», — сказал Куприянов.

При этом он указал, что российская компания не получила подтверждений обстоятельств форс-мажора, в ней не видят каких-либо препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — добавил Куприянов.

Ранее в ОГТС заявили, что их решение связано с наступлением форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и пограничную станцию «Новопсков», находящиеся под контролем России. Оператор подчеркнул, что для выполнения обязательств перед европейскими компаниями возможен временный перенос мощностей с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая расположена на контролируемой Украиной территории.

До этого сообщалось, что заявки европейских потребителей на транзит газа из России по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.

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