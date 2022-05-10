В России рекордно снизилась доля граждан, покупающих жилье в ипотеку

Доля граждан, покупающих жилье в ипотеку, рекордно снизилась в России до 33,2%. Это произошло впервые за последние пять лет. Об этом сообщил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, самыми сложными для рынка недвижимости оказались первые три недели апреля, когда интерес к ипотеке сильно упал после резкого роста ипотечных ставок.

«Рынок недвижимости испытал шок и сейчас находится на этапе адаптации к изменившимся условиям. Снижение ипотечных ставок и цен на фоне низкого спроса начинают постепенно восстанавливать спрос на ипотечные кредиты», — отметил он.

Он подчеркнул, что спрос на ипотечные консультации в этом году ниже на 72%, чем в майские праздники в прошлом году.

По его словам, говорить о восстановлении рынка недвижимости пока очень рано. Хусаинов ожидает более активной фазы его восстановления ближе к III кварталу 2022 года.

При это специалист подчеркнул, что в ближайшее время рынок загородной недвижимости будет находиться в более выгодном положении из-за действия льготных программ и лимитов по сельской ипотеке.

Ранее основатель и генеральный директор финансовой школы Vesperfin Арина Веспер рассказала, что материнский капитал в России предоставляет финансовые возможности семьям с детьми.