В Германии решили отказаться от планов по созданию стратегических запасов угля

Германия решила отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля из-за бойкота Евросоюза (ЕС) на импорт угля из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Источники издания отметили, что объявленный в конце февраля план министра экономики Германии Роберта Хабека уже не является приоритетом. Речь идет о том, что в стране будет достаточное количество угля, несмотря на бойкот поставок из России.

Они также добавили, что из-за принятых ограничений в отношении угля из России, Минэкономики Германии должно пересмотреть дальнейшие планы по созданию стратегических запасов.

2 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что европейские страны надеются на обход запрета на импорт угля из России. Он напомнил, что в прошлом месяце Европа запретила поставки российского угля. Ограничительная мера начнет действовать с 10 августа.