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Daily Mail: миллионы британцев разорятся зимой из-за антироссийских санкций

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Pexels

Десять миллионов граждан Великобритании не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за антироссийских санкций и взлетевших цен на топливо, пишет Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона.

По словам специалиста, британцы с трудом оплачивают счета за электроэнергию, которые в октябре приблизятся к трем тысячам фунтов стерлингов (250 тысяч рублей). Газ продолжит дорожать, считает Андерсон, поскольку Европа ищет альтернативных поставщиков, способных заменить российский импорт.

Вдобавок к этому, инфляция в стране вскоре превысит 10%, а доходы англичан сократятся на рекордные с 1964 года значения.

Ранее сообщалось, что танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), при помощи Греции.

Также стало известно, что в 9 мая экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) дают возможность для России заработать на нефти и газе.

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