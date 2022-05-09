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США приостановили на один год таможенные пошлины на импорт стали с Украины

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Liu Jie/Global Look Press

Глава Минторга США Джина Раймондо сообщила о приостановке действия введенных экс-президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт стали с Украины на один год. Об этом сообщает ТАСС.

«Для того чтобы металлургические комбинаты продолжали оставаться экономическим спасательным кругом для населения Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь», — говорится в письменном заявлении американского министра.

В министерстве считают, что такие послабления помогут поддержать одну из важнейших отраслей украинской промышленности, имеющую важное значение для экономики страны.

По словам Раймондо, работники сталелитейной промышленности – «одни из самых стойких в мире», но им необходима поддержка.

Ранее Минторг США объявил о расширении ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию.

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