Вице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что страна начала продажу нефти новым покупателям, включая азиатские государства, сообщает ТАСС.

«Безусловно, они [российские нефтяные компании — прим. «Газеты.Ru»] в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал он.

По словам Новака, в стране изучаются некоторые крупные проекты для диверсификации экспорта нефти. В частности, рассматривается вариант с трубопроводом в Китай в рамках проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Ранее консультант Vygon Consulting Иван Тимонин рассказал, что, по его мнению, экспорт российского газа и других энергоресурсов может быть полностью перенаправлен из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион.