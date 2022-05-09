Das Erste: немецкие продовольственные объединения предупредили о риске дефицита продуктов

В сюжете телеканала Das Erste немецкие продовольственные ассоциации заявили о риске нехватки продовольствия из-за роста цен на сырье.

Из-за украинского кризиса продолжает увеличиваться стоимость сырья, за ними поднимаются цены на продукты питания.

Участники рынка призывают власти ФРГ предпринять меры.

Ранее читатели Daily Mail связали рост цен с поставками Лондоном оружия Киеву. В статье указывалось, что у рядовых британцев растут счета за энергию, бензин и продукты питания. Это вынуждает их экономить, отказываясь от покупки спиртного и мясных продуктов.