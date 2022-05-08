The Telegraph: Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии

Нежелание Саудовской Аравии наращивать добычу нефти может подтолкнуть мир к рецессии. Об этом пишет The Telegraph.

«Увеличивая производство, Саудовская Аравия могла бы легко снизить давление как на предложение, так и на цены, и тем самым помочь ослабить кризис стоимости жизни, который сейчас сеет хаос в мировой экономике... Эр-Рияду нужно подумать еще раз, потому что, не говоря уже о неудачных геополитических сигналах, которые он посылает своим бездействием, если такие цены будут сохраняться намного дольше, они подтолкнут мир к рецессии. В таких условиях спрос резко упадет, а цены рухнут», — отмечается в публикации.

Ранее обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер заявил, что Саудовская Аравия не позволяет Западу «задушить» Москву энергетическим эмбарго. По его словам, отказ от российского сырья — это сложный, экономически болезненный и дипломатически трудный шаг даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные, зависит от импорта из этой страны.