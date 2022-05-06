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Вучич анонсировал переговоры с «Газпромом» о поставках газа

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград начинает переговоры с «Газпромом» о поставках газа из России, передает РИА «Новости».

«Мы идем к разговору с «Газпромом» о закупке газа, потому что мы на 100 процентов зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше», — сказал глава государства.

Он также указал, что Сербия всегда готова к диверсификации, но при этом должна смотреть на ситуацию реально.

Как отметил политик, если получится договориться на получение 100% нефтяной формулы расчета цены, то стоимость голубого топлива будет на уровне $320-325 за 1 тыс. куб. м, но такими условиями никто не пользуется. При соотношении 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены газ стал бы стоить $417 за 1 тыс. куб. м. Повышение биржевого показателя еще на 10% приведет к тому, что за 1 тыс. куб. м придется отдавать $482. Это весьма приемлемо для Белграда, добавил Вучич.

Ранее сербский президент заявил, что страна готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции.

До этого он говорил, что цена российского газа для Сербии по новому долгосрочному контракту может составить $450-619 за 1 тыс. куб. м, если она будет основываться на нефтяной формуле.

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