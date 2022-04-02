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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Италии арестована российская яхта New Vogue за более чем €3 млн

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marinetraffic.com

Таможенная и портовая службы итальянского города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более €3 млн, принадлежащую «российским лицам». Об этом сообщает служба береговой охраны Италии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение об аресте судна приняла прокуратура Империи после после судебного расследования, начатого в марте этого года. При этом береговая охрана получила информацию о яхте от таможенных органов «третьей страны» через временный Кризисный центр по связанной с Россией и Украиной ситуации, который был создан при центральном управлении таможенной службы.

В марте 30-метровая яхта находилась в порту города, за ней пристально наблюдали.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту, которая, предположительно, принадлежит британскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому.

До этого испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

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