Госдеп: США считают, что дефицит на рынке нефти составляет порядка 2 млн баррелей в сутки

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хокстин заявил телеканалу Bloomberg TV, что в Соединенных Штатах видят дефицит нефти на мировом рынке, составляющий около 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости».

«Это связано с перебоями поставок из России на рынок. Вероятно, некоторые из членов ОПЕК не видят этого дефицита, но мы понимаем - это сложный вопрос для них», — сказал он.

Хокстин добавил, что в условиях сохраняющегося дефицита на рынке энергоносителей страны ОПЕК и ОПЕК+ решили продолжать наращивать добычу, при этом в США не считают это решение правильным.

«Президент (Джо Байден) не просит других делать ту работу, которую должны выполнять мы. Это неправильно», — отметил советник.

Ранее Хокстин заявил, что принятое накануне решение Соединенных Штатов высвободить рекордное количество нефти из стратегических резервов уже привело к снижению цен.