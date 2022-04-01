В Турции заявили о разрушении прогнозов роста мировой экономики из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «очень жесткие санкции» Запада в отношении России разрушили прогнозы по росту мировой экономики, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время у различных организаций, в том числе МВФ, есть «очень отличающиеся друг от друга прогнозы»: одни говорят о том, что мировая экономика «уменьшится», другие зависят от длительности спецоперации РФ на Украине и от срока действия антироссийских санкций.

«И Россия, и Украина очень важные поставщики в области энергии, продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире», — подчеркнул Чавушоглу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и ЕС и их союзников, в частности Японии и Канады. 1 апреля глава МИД Франции Ле Дриан анонсировал новые санкции против России. По его словам, их обозначат в «ближайшие дни».

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».