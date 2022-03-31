Handelsblatt: в Германии задумались над национализацией дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти»

Власти Германии прорабатывают сценарий национализации дочерних компаний «Газрома» и «Роснефти» в ФРГ, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве страны.

«Предпосылкой для таких планов, в которых также участвует канцлер Олаф Шольц, являются опасения по поводу безопасности поставок в Германию», — пишет издание, добавляя, что власти хотят «предотвратить массовое нарушение энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для Германии».

По данным Handelsblatt, речь идет о Gazpromn Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

«Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии», — отмечает газета.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает их платить за энергоресурсы в рублях.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на это заявил, что согласно контрактам, оплата российского газа должна производиться в евро и долларах, поэтому предприятия Германии «хотят, могут и будут» платить в евро.