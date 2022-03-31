Сбер представил многофункциональное кассовое устройство Power

ИТ-компания «Эвотор» (входит в экосистему Сбера) вывела на рынок многофункциональное компактное кассовое устройство Power, сообщает пресс-служба банка.

Power заменяет полноценную POS-систему (с системным блоком и монитором) для предприятий розничной торговли и может использоваться как фискальный регистратор или смарт-терминал. При этом устройство стоит примерно вдвое меньше, чем аналогичные по функционалу популярные POS-системы. Это первая модель такого типа на российском рынке контрольно-кассовой техники.

Power представляет собой мощный смарт-терминал с широким выбором приложений для автоматизации и управления бизнесом из маркетплейса «Эвотор.Маркет», с автоотрезом и скоростью печати чеков 300 мм/с, что сопоставимо с показателями топовых моделей фискальных регистраторов.

«Вместе с компаниями экосистемы Сбер запускает инновационные продукты, которые отвечают текущим потребностям бизнеса и вызовам рынка. Мы уверены, что Power станет востребованным устройством и изменит ландшафт российского кассового рынка. Сейчас в бизнесе особенно востребованы гибкие, настраиваемые и экономичные продукты и устройства, способные решать сразу ряд задач, быстро адаптироваться под новый формат бизнеса, помогающие предпринимателю активнее коммуницировать со своим клиентом», — сказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Устройство оснащено 11 портами для подключения любого дополнительного оборудования: сканера, пинпада, денежного ящика, весов и др. Power совместим с распространенными системами автоматизации, универсальными и специализированными сервисами и утилитами из маркетплейса «Эвотор.Маркет».

«Сегодня ретейлу и HoReCa нужны умные многофункциональные устройства, которые могут быть адаптированы под разные задачи автоматизации, трансформации, масштабирования бизнеса. Мы разработали Power так, чтобы на его основе можно было внедрять разные технологии и варьировать его функционал в зависимости от конкретных бизнес-задач. Второй тренд ― растущая важность коммуникаций с покупателем. Бизнес борется за каждого клиента. И здесь возможности Power дают больше точек контакта с клиентом — без дополнительных затрат на экран покупателя, пульт оценки обслуживания и другие устройства», — заявил генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.