Стало известно, в какие города России весной лететь дешевле всего

Весной дешевле всего лететь в Барнаул, Томск и Благовещенск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, авиабилет в Барнаул по сравнению с весной 2021 года снизился в цене на 31%, с 9,3 тыс. руб. до 6,4 тыс. руб. Билет в Томск на март — май можно приобрести за 7,3 тыс. руб., что на 27% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10 тыс. руб.). В Благовещенск можно полететь всего за 13 тыс. руб. (-26%, 17,6 тыс. руб. в 2021 году).

Также подешевели авиабилеты в Курган — 4 тыс. руб. (-25%), Набережные Челны — 4,4 тыс. руб. (-23%), а также в Киров (-21%), Ульяновск (-21%), Саратов (-18%), Тюмень (-16%), Ханты-Мансийск (-16%), Нальчик (-14%), Калининград (-12%) и Пермь (-12%).

Ранее в туротрасли посчитали, что новые маршруты поездок за рубеж появятся через два месяца.