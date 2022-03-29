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В Минэнерго прокомментировали отказ Польши от российского угля

В Минэнерго заявили, что быстрая замена Польшей угля из России маловероятна

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Польша вряд ли сможет быстро заменить российский уголь, учитывая оборудование польских энергетических и тепловых станций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.

«Одномоментная замена российского угля на любой другой, с учетом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, — маловероятна. Поэтому переход, если он состоится, будет растянут во времени», — сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.

До этого сообщалось, что власти Польши решили отозвать свое согласие на заключение с Россией соглашения о поддержке и взаимной защите инвестиций.

Также стало известно, что в рамках антироссийских санкций польские власти начали блокировать средства на счетах, открытых в республике. По состоянию на 22 марта были заморожены 140 млн злотых (более 3 млрд руб.).

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