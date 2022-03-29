ЦБ понизил официальный курс доллара до 86 рублей

Банк России понизил курс доллара и евро на 30 марта.

Так, официальный курс доллара опустился на 7,4282 руб., до 86,2843 руб.

Евро стал дешевле на 6,6629 руб. и составил 96,0085 руб.

Ранее во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 25 февраля упал ниже 83 руб., а евро — ниже 93 руб.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что рубль начнет расти из-за перевода торговли газом с недружественными странами в рублевую зону. Другие факторы, которые сделают рубль сильнее – это низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.