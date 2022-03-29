Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Терапевт Абакумов рассказал, чем опасна не спадающая долгое время температура 12:26
В Пакистане распустили кабмин и парламент, но оставили премьер-министра 12:25
Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России 12:21
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44

Глава Евросовета призвал ЕС отказаться от российского газа, а потом — от ископаемого топлива в общем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Olivier Mattys/Reuters

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления в парижском Институте политических исследований призвал освободиться от российских углеводородов, а после и ископаемого топлива в целом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее — от зависимости от российских углеводородов <...> Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуры, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа», — заявил Мишель, говоря о программе ЕС по обеспечению энергетической безопасности.

Обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман полагает, что усиление экономического давления на Москву может расколоть единство западных стран, когда они столкнутся с ростом цен, потерей рабочих мест и социальными проблемами из-за увеличения числа беженцев из Украины.

Согласно его оценке, в этом случае им придется искать компромисса с российской стороной на условиях, которые сейчас могут казаться неприемлемыми. С другой стороны, эскалация военного конфликта, полагает он, может привести к тому, что от западных лидеров потребуют непосредственного вмешательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что официальный Брюссель, вводя санкции против России, обрекает жителей Евросоюза на жизнь с запредельными ценами на электричество и топливо, а также массовую безработицу.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть