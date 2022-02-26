В ФРГ прокомментировали возможное прекращение поставок российского газа

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что поставки газа в ФРГ из России, по предварительным данным, не прекратятся. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.

«Я полагаю, что прекращения поставок не будет», — сказал он.

Ранее компания «Газпром» заявила, что осуществляет подачу российского газа в Европу через территорию Украины в штатном режиме. Об этом заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. Европейские потребители должны получить 25 февраля 103,8 млн куб. м газа.

До этого сообщалось, что стоимость газа в Европе к вечеру 24 февраля превысила отметку в $1500 за тыс. куб. м. Стоимость газа на площадках растет на фоне заявлений европейских политиков из-за спецоперации России по демилитаризации Украины. В частности, глава немецкого Минэнерго Роберт Хабек говорил, что после российской военной операции в Донбассе Германия будет вынуждена отказаться от российского газа и угля.