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На Украине остановлен Шебелинский НПЗ

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ugv.com.ua

В Харьковской области Украины остановили работу Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление компании «Нафтогаз Украины».

Как сообщается, это было сделано по соображениям безопасности. Персонал НПЗ был эвакуирован.

Ожидается, что работа на заводе будет возобновлена после стабилизации ситуации, указали в компании.

Данный объект, который является одним из двух ныне действующих НПЗ в стране и основным активом государственной «Укргаздобычи», работает с 1960 года.

В январе стало известно, что три украинских завода, занимающихся переработкой стекла, остановили производственный процесс из-за неподъемной стоимости на газ.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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