На Украине остановлен Шебелинский НПЗ

В Харьковской области Украины остановили работу Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление компании «Нафтогаз Украины».

Как сообщается, это было сделано по соображениям безопасности. Персонал НПЗ был эвакуирован.

Ожидается, что работа на заводе будет возобновлена после стабилизации ситуации, указали в компании.

Данный объект, который является одним из двух ныне действующих НПЗ в стране и основным активом государственной «Укргаздобычи», работает с 1960 года.

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