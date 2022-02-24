Сбербанк сообщил, что средства для снятия в банкоматах доступны в полном объеме

Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, операции по снятию денежных средств доступны в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», — говорится в сообщении.

24 февраля рубль начал снижаться на фоне проведения военной операции на Украине. В ходе торгов на Мосбирже курс доллара достигал 89,6 руб. Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 21 января 2016 года – 86 руб. Курс евро достигал 99,99 руб. Позднее рубль немного отыграл падение. По данным Мосбиржи на 15:31, курс доллара составлял 83,2 руб. (+2,06), а евро — 93,2 руб. (+1,5).

Временно были приостановлены торги на Мосбирже. Причиной остановки стало снижение рубля и рынка российских акций до установленных биржей границ.

Банк России объявил о начале валютной интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Также регулятор сообщил, что расширит ломбардный список и проведет операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.