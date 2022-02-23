Минфин России и ЦБ продолжат следить за ситуацией на финрынках из-за санкций США

Министерство финансов России заявило, что совместно с Центробанком внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

В заявлении также отмечается, что при необходимости в России будут приняты дополнительные меры «в целях укрепления финансовой стабильности».

Ранее ЦБ разрешил финансовым организациям временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг. Это было сделано для более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям.

22 февраля США объявили о новых санкциях в отношении России из-за признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкции затронули суверенный долг России. Также в санкционный список попали два российских банка и 42 их дочерних предприятия.