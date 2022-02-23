Во Франции допустили развитие всех сценариев в ситуации с Украиной

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что разрешить ситуацию на Украине военным путем невозможно. Об этом сообщается в эфире France Inter.

Он также заметил, что ситуация с работой «Северного потока — 2» в будущем поменяется, но в настоящее время он приостановлен.

«Возможен ли военный сценарий решения ситуации на Украине? Нет», — подчеркнул Бон в эфире.

По его словам, если для защиты суверенитета Украины придется принять новые санкции, то Париж пойдет на такой шаг.

«Санкции — это сложная опция, мы должны быть едины в этом, но мы не видим военной опции. Санкции — это уже сильный сигнал», — подчеркнул чиновник.

Франция рассматривает все сценарии развития ситуации вокруг Украины, обратил внимание госсекретарь при МИД.

Бон добавил, что Франция не наблюдает признаков полномасштабного вторжения на Украину.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее член комитета бундестага по международной политике Штеффен Котре заявил, что правительство Германии искало предлог для остановки «Северного потока — 2».