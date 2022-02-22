Минэкономики Германии остановило процесс сертификации «Северного потока — 2»

Министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

До этого глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, которые будут введены в случае вторжения Москвы на Украину, затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу.