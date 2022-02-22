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В Сибири могут запустить новую льготную ипотеку

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Сибири запланировали запустить льготную ипотеку для граждан, которые переехали работать в Сибирский федеральный округ (СФО). По информации «Известий», разработать программу должны Минтруд, Минфин и институт развития «Дом. рф» в срок до 28 февраля 2022 года.

В аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко заявили журналистам, что программа коснется россиян, переезжающих на работу в Алтай, Тыву, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

Также в этих регионах может быть запущена льготная ипотека для молодых специалистов и научных работников.

В Государственной думе РФ полагают, что «сибирская ипотека» простимулирует девелоперов строить жилье, что привлечет в Сибирь еще больше людей.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает, что ставки по ипотеке в 2022 году стабилизируются на уровне 11-12%. Некоторые российские банки уже с начала 2022 года повышают ставки по ипотеке, которые сейчас превысили 10%. При этом некоторые эксперты допускали, что стоимость ипотечных кредитов в России может достичь 15% уже в этом году.

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