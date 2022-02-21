В Киеве рассказали, какие убытки терпит Украина из-за сообщений о «вторжении» России

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Офис Зеленского: Украина ежемесячно теряет $2-3 млрд из-за сообщений о «вторжении» РФ

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РИА «Новости»

Украина ежемесячно теряет по $2-3 млрд из-за распространения сообщений о «российском вторжении». Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о заморозке инвестиций, дополнительной инфляции, потерях в туристической отрасли, сокращении авиаперевозок. Кроме того, присутствует спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, влияет на курс, ущерб от этого составляет около $1,5-2 млрд (в январе-феврале 2022 года), заявил Шурма.

«Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет», — выразил мнение политик.

Шурма считает, что для стабилизации украинской экономики требуются $4-5 млрд, эти средства помогут продолжить запланированные государственный программы. При этом он не исключил, что внешняя ситуация может измениться.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия продолжает подготовку к «вторжению» на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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