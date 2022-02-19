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Прокурор предупредила россиян о запретах при получении пенсий

Прокурор Кормилицына напомнила об ответственности в России за получение пенсий путем обмана

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России за получение пенсий путем обмана грозит серьезное наказание. Об этом напомнила преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в интервью агентству «Прайм».

Так, статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат. Эти преступления наносят ущерб как бюджету, так и внебюджетным государственным фондам, отметила Кормилицына.

Речь идет о выплатах, которые злоумышленники получают обманным путем. А именно, они предоставляют заведомо ложную информацию, дающую право на социальную выплату.

Как обман также расценивается тот момент, когда гражданин получает пенсию законно, но теряет право на нее из-за изменения жизненных условий. Утаивание сведений о смене места жительства также карается по закону.

Еще одним нарушением считается, когда гражданин получает доплаты от Пенсионного фонда России на содержание нетрудоспособных членов семьи, не оповещая ПФР о том, что иждивенец в реальности работает. Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать.

Ранее специалист рассказала, в какой период пенсионеру выгоднее уволиться.

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