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Минэк предложил ввести налог на перевод криптовалют в рубли

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Kin Cheung/AP

В Минэкономразвития предложили ввести налог на конвертацию криптовалют в рубли, как в Японии и Германии. Об этом пишут «Известия». В министерстве отметили, что добыча криптовалют должна быть признана коммерческой деятельностью.

По мнению ведомства, майнинг нужно разрешить в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии. Для того, чтобы удешевить добычу криптовалют, необходимо понизить цены на подключение майнинговых ферм и центров обработки данных к источникам энергии. Также стоит установить пониженные тарифы на электроэнергию.

Эксперты посчитали, что появление налогообложения уже само по себе является положительным решением в плане одобрения криптовалют, так как их введут в правовое поле. Кроме того, введение порога использования электроэнергии для физлиц поможет определить теневой майнинг.

16 февраля глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает против запрета майнинга в стране. Министр отметил, что у Минфина и Банка России нет общего понимания по регулированию криптовалют в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются.

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