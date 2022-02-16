ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаза». Об этом сообщает ведомство.

«Сургутнефтегаз» не исполнил предупреждение службы об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства. В частности, речь идет о доминирующем положении компании на рынках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Кроме того, ФАС выявила уклонение компанией от заключения договоров с участниками рынка по поставкам бензина. Это, по мнению ведомства, могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке и оказало бы отрицательное влияние на его цену.

В службе подчеркнули, что у нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка должно стоять в приоритете перед экспортом. Только в этом случае бензин на российских заправках будет оставаться доступным.

В ФАС указали, что «Сургутнефтегаз» уклонялся от заключения договоров с компаниями «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Татнефть», ООО «Ростехразвитие», «Шелл Нефть», «НАТ-АРТ».

Ранее портал Smart-Lab предположил, почему на Московской бирже 11 ноября в лидерах роста были обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Котировки выросли более чем на 34% всего за два дня. Так, одной из возможных причин роста акций мог стать разгон котировок спекулянтами в ожидании корпоративных событий. Еще одной причиной могла быть дивидендная политика.