В Минфине предсказали стабилизацию ставок по ипотеке в этом году

Минфин ожидает, что ставки по ипотеке в 2022 году стабилизируются на уровне 11-12%. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Думаю, что не будет ставок по ипотеке 15%. Ставка по ипотеке — это ставка ЦБ + 2,5 п. п. Мы выходим, таким образом, на 12%. В принципе, я думаю, что рынок будет потихонечку поджиматься», — отметил Моисеев.

По его словам, банки могут начать терять новых клиентов из-за высоких ставок. Однако Минфин сделал все возможное, чтобы издержки кредитных организаций были сокращены. Поэтому ставки по ипотеке в 2022 году не превысят 12%.

Некоторые российские банки уже с начала 2022 года повышают ставки по ипотеке, которые сейчас превысили 10%. При этом некоторые эксперты допускали, что стоимость ипотечных кредитов в России может достичь 15% уже в этом году.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию.

13 февраля специалисты агентства недвижимости Est-a-Tet определили наиболее выгодный на текущий момент способ оформить ипотеку. Если воспользоваться государственной льготной ипотечной программой, ставка может снизиться более чем в два раза.