Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»

Российские компании смогут стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области. Эта районы известны как «русские офшоры», пишет РБК.

Изменения планируется внести в российский Налоговый кодекс. Первоначально разработанный законопроект затрагивал только вопросы экспериментального режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Новую версию, теперь касающуюся и налогообложения международных холдинговых компаний в САР, Государственная Дума РФ рассмотрит 16 февраля. Профильный думский комитет одобрил поправки.

По нынешнему закону, редомициляцию в САР могут осуществлять только иностранные юрлица.