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ЦБ и участники рынка начали тестирование платформы цифрового рубля

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Банк России совместно с участниками рынка начали тестирование платформы цифрового рубля, сообщает «Интерфакс».

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России, а также сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. При этом, как и наличные деньги, цифровые рубли могут быть использованы в офлайн-режиме, без доступа к интернету.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. В тестировании будут принимать участие двенадцать российских банков.

Ранее правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют.

Отмечается, что цель регулирования — «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций». Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

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