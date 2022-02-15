ЦБ и участники рынка начали тестирование платформы цифрового рубля

Банк России совместно с участниками рынка начали тестирование платформы цифрового рубля, сообщает «Интерфакс».

Цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России, а также сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. При этом, как и наличные деньги, цифровые рубли могут быть использованы в офлайн-режиме, без доступа к интернету.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. В тестировании будут принимать участие двенадцать российских банков.

Ранее правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют.

Отмечается, что цель регулирования — «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций». Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.