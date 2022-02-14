В Госдуме предложили освободить пенсионеров от госпошлины при получении наследства

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила освободить российских пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Об этом сообщается в Telegram-канале ЛДПР.

Во фракции отмечают, что сейчас от наследников первой очереди требуют уплатить госпошлину 0,3% стоимости имущества. Ряд категорий граждан, в том числе несовершеннолетние, герои СССР и РФ, ветераны Великой Отечественной войны, освобождены от этого требования, но не пенсионеры.

«Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил предложение главе Минтруда освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины», — говорится в сообщении.

Власов обратил внимание на то, что размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее.

В 2022 году российские пенсионеры имеют право на ряд льгот. К примеру, пожилые люди могут не оплачивать налоги на имущество, в том числе земельные участки до шести соток, квартиру, гараж. Кроме того, судебные приставы не смогут взыскать долги с людей, которые получают минимальную пенсию. Подробнее о льготах для пенсионеров, — в материале «Газеты.Ru».