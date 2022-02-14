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«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу и Украину

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

Компания «Газпром» не забронировала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» и дополнительные мощности для транзита через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

«На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки», — уточняет агентство.

Долгосрочный договор компании с Польшей закончился в 2020 году, и с тех пор «Газпром» бронирует мощности магистрали через аукционы.

12 февраля компания в очередной раз не забронировала мощности магистрального газопровода «Ямал — Европа».

Газовый транзит через Украину остается на уровне половины от законтрактованных мощностей. Дневная заявка на прокачку газа через ГТС Украины составила 58,62 млн кубометров при максимально возможных 109 млн кубометров.

7 февраля энергетическая компания проигнорировала предложение Украины увеличить транзит и не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй и третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

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