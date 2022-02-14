Росреестр назвал регионы, где сильнее всего упали продажи новостроек

В 2021 году в 29 российских регионах упали продажи жилья в новостройках. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение от Росреестра.

Несмотря на то, что в 2021 году рост числа проданных квартир в новостройках превысил 17%, в трети регионов они упали. Так, самое большое падение произошло в Чечне, где в 2021 году было заключено на 35,8% меньше договоров, чем за аналогичный период 2020 года. Второе место у Кировской области, где снижение составило 34%. Замыкает тройку антилидеров Архангельская область, где число заключенных договоров сократилось на 32%.

Больше всего в абсолютном выражении продажи квартир и других помещений в 2021 году в новостройках сократились в Санкт-Петербурге. Там произошло снижение на 5,3 тыс. заключенных договоров (-6,5%). Причем падение происходит не первый год. Эксперты отметили, что это связано с постоянным ростом цен и сокращением объемов нового предложения.

Среди российских регионов, в которых в 2021 году было продано более 10 тыс. квартир или других помещений в новостройках, по темпам роста лидирует Приморский край. Там в 2021 году было заключено 10,4 тыс. договоров долевого участия, что на 55,5% больше показателей 2020 года. Эксперты рынка недвижимости связали повышенный спрос с льготной дальневосточной ипотекой, а также с дефицитом проектов в регионе.

Вообще без продаж в новостройках в 2021 году остались Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, Мурманская область, Камчатский край и Республика Тыва.

В начале февраля СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет. Так, с 2017 года по 2021 год он вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м.