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Россиян предупредили о самых популярных способах мошенничества перед 14 февраля

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

В ВТБ рассказали «Известиям» о популярных видах мошенничества накануне Дня всех влюбленных.

Самым распространенным способом обмануть гражданина является переписка в социальных сетях или на сайтах знакомств. Мошенники уговаривают отправить личные фотографии компрометирующего характера, а затем шантажируют жертв, убеждая их перевести деньги.

Еще один способ, которым пользуются злоумышленники, — знакомство с потенциальным спутником, якобы проживающим за границей. С гражданином ведется длительная личная переписка, совершаются видеозвонки, чтобы «втереться в доверие». Затем человека просят перевести деньги в связи с проблемы со здоровьем, для помощи коллеги или в связи с желанием прилететь в Россию для личного знакомства. В результате жертва может неоднократно переводить деньги, а общая сумма ущерба превышать несколько миллионов рублей.

Также мошенники все чаще используют методы фишинга, которые особенно удобны для организации «свиданий» накануне 14 февраля. Пользователю отправляют ссылку для покупки билетов на фейковом сайте, а затем просят провести транзакцию повторно под предлогом того, что первый перевод якобы «не прошел».

Фишинговые сайты могут использоваться и для продажи подарков ко Дню всех влюбленных. Покупателей привлекают заниженной стоимостью, а когда человек совершает транзакцию на такой площадке, реальную покупку он не получает.

Ранее в Банке России рассказали о другой популярной схеме телефонных мошенников.

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