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Россияне рассказали об идеальной сумме зарплаты супруга

Опрос: 90% женщин не хотят выходить замуж за человека, который не будет работать

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Аналитический центр университета «Синергия» выяснил, какую зарплату мужа или жены россияне считают идеальной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тыс. рублей — так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тыс. рублей», — говорится в результатах исследования.

Еще 11% россиянок хотят, чтобы их партнер зарабатывал 140–170 тыс. рублей в месяц, а 9% готовы строить семью только с теми, кто имеет доход выше 200 тыс.

При этом ожидания мужчин существенно ниже. 51% хотел бы, чтобы их супруги зарабатывали от 50 до 80 тыс. рублей, 30% — 80–110 тыс. рублей, 13% — 110–140 тыс. рублей, а еще 6% считают, что женщина должна получать от 200 тыс. рублей.

Также 90% женщин заявили, что не выйдут замуж за человека, который не может или не хочет работать, тогда как 65% мужчин не против жить с безработной женщиной.

Исследование проводилось среди 5 тыс. совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Ранее россиянка из IT рассказала о ежемесячном доходе в полмиллиона рублей и удивила россиян.

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