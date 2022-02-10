Посол России рассказал о последствиях для Германии при остановке «Северного потока — 2»

Посол России в Берлине Сергей Нечаев считает, что власти США остановкой проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину в первую очередь нанесут вред жителем и компаниям Германии.

«Правительство США в первую очередь нанесет ущерб немецким компаниям и населению Германии. «Северный поток — 2» — многосторонний экономический проект с участием нескольких европейских корпораций и с беспроигрышным эффектом: мы поставляем газ в Европу напрямую, по разумным ценам и по долгосрочным контрактам и получаем за это деньги», — сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Нечаев отметил, что Россия больше 50 лет остается надежным поставщиком газа в ФРГ и планирует быть им в дальнейшем.

Посол добавил, Германия может стать газораспределительным центром №1 в Европе, однако не всем это нравится, в том числе США, которые поставляют в Европу сжиженный газ.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, «все забывают», что экономика России якобы опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, вопроса «Северного потока — 2» не касался; однако он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.