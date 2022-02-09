Минпросвещения планирует исправить ситуацию с окладами учителей

Минпросвещения РФ вместе с другими ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты труда школьных учителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что новая система позволит установить размер ставки и в последствии поможет исправить нынешнюю ситуацию с низкими окладами учителей. Новую систему представят на общественное обсуждение в 2022 году, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее Минпросвещения предоставило данные, согласно которым более 75% российских учителей получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Отмечается, что МРОТ в России в 2021 году составил 12,8 тыс. руб.

В данных также отмечалось, что регионы применяют свои методики и подходы к оплате труда учителей. Из-за этого возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российским бюджетникам повысят зарплаты за счет выделения 12 млрд руб. из бюджета. Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.