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Постпред России Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что российская компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Европу. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — таким образом российский представитель ответил на вопрос об обязанности компании наращивать объемы газовых поставок в ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа.

При этом Россия и Китай заключили два новых соглашения по поставкам нефти и газа. «Газпром» и CNPC договорились об увеличении топливных поставок с Дальнего Востока. Ожидается, что объемы газового транзита в КНР увеличатся с текущих 38 млрд кубов в год до 48 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что такое увеличение транзита газа запланировано на 25 лет.

Также в США не осталось новых СПГ-проектов. США в феврале на фоне роста мировых цен на газ запустят два новых крупных СПГ-проекта, после чего ближайший ожидается не раньше 2024 года. После запуска проектов на рынок будет выходить еще около 15 млн тонн СПГ в год, но основная часть этих объемов уже законтрактована.

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