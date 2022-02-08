Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Игрок сборной России по хоккею назвал вопрос о травме Кузьменко провокационным 18:21
В МИД ЛНР заявили о неминуемом международном суде над Порошенко... 18:20
Зеленский на «ты» поблагодарил Макрона за поддержку Украины 18:18
Турция сообщила США об идеях по снижению напряженности между Россией и Украиной 18:15
Жириновский проиграл суд против журналиста Давлетгильдеева 18:13
Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновил тренировки 18:13
Производителей портативных колонок уличили в обмане 18:12
Основатель Gulagu.net Осечкин заявил о готовящемся покушении на него 18:06
Польша безвозмездно передаст Украине военное оборудование 18:05
Ребенок умер после того, как проглотил батарейку от игрушки 18:04

«Газпром»: подход Молдавии к аудиту задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Aurel Obreja/AP

В «Газпроме» заявили, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации отмечается, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не состоялось из-за нехватки представителей правительства Молдавии. На встрече должен был согласоваться подход к проведению аудита задолженности компании перед группой «Газпром» за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.

«Вместо этого представители правительства Молдавии заявили, что условия привлечения аудитора уже были определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения «Газпрома», ранее направленные республике», — говорится в заявлении.

В «Газпроме» подчеркнули, что односторонний подход Молдавии к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям республики газ. Это может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза».

Ранее руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга компании до мая 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть