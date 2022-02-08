«Газпром»: подход Молдавии к аудиту задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями

В «Газпроме» заявили, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации отмечается, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не состоялось из-за нехватки представителей правительства Молдавии. На встрече должен был согласоваться подход к проведению аудита задолженности компании перед группой «Газпром» за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.

«Вместо этого представители правительства Молдавии заявили, что условия привлечения аудитора уже были определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения «Газпрома», ранее направленные республике», — говорится в заявлении.

В «Газпроме» подчеркнули, что односторонний подход Молдавии к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям республики газ. Это может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза».

Ранее руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия может не успеть провести аудит долга компании до мая 2022 года.