В Казахстане повысят налоги на майнинг криптовалют, передает Sputnik Казахстан.

По мнению президента страны Касым-Жомарта Токаева, текущая ставка — 1 тенге за киловатт мощности — «ничтожно мала».

Он поручил до 15 марта выявить и проверить майнинговые фермы.

«Государство не против белого майнинга. Но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что спрос на оборудование для майнинга криптовалют в России в январе 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению со значениями декабря 2021 года.

Средняя цена на товары для добычи криптовалюты выросла на 15%, а видеокарты подорожали в среднем на 20%. Готовые майнинг-фермы также выросли в цене и их ценник поднялся на 40%.

Количество поисковых запросов видеокарт увеличилось на 46%. Самыми популярными видеокартами стали Nvidia, спрос на которые взлетел на 55%, а также продукция компании Radeon, где спрос увеличился практически на треть.

Запросы слова «биткоин» в январе 2022 года выросли на 29% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Также пользователи стали на 6% чаще искать ферсы ASIC Antminer.