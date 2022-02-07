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Москва может столкнуться с рекордным за 15 лет числом свободных офисов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Число свободных офисов классов А и В в 2022 году может достигнуть минимального значения с 2008 года из-за высокого спроса на них. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на данные аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.

В 2022 году доля пустующих площадей в столичных бизнес-центрах А-класса может составить 8,5%, В-класса — около 5,1%. Если это произойдет, то оба показателя станут минимальными с 2008 года. По данным за январь 2022 года доля пустующих помещений в А-классе составляла 9,5% (-2,3 п.п. к январю 2021-го), в В-классе — 5,6% (-0,5 п.п.).

«С 2016 по 2019 год показатель вакантности стабильно снижался, но в кризисном 2020-м доля вакантных площадей выросла за год на 2,3 п.п. в классе А, после чего в 2021-й вернулась к снижению», — отмечается в обзоре.

Аналитики компании считают, что в 2022 году продолжится снижение доли пустующих офисов в Москве. Это связано с тем, что в 2021 году на рынке произошло восстановление девелоперской активности, что привело к активности арендаторов, так как показатели ввода коммерческой недвижимости выросли в 2,5 раза по сравнению с показателями 2020 года.

В компании прогнозируют в 2022 году выход на рынок Москвы более 620 тыс. «квадратов» качественной офисной недвижимости.

В сентябре 2021 года сообщалось, что доля свободных коммерческих помещений в Москве увеличилась в годовом выражении почти на 3% и превышала 16,5% летом 2021 года.

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