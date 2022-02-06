На Украине заявили о риске полной остановки транзита российского газа

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что существует риск остановки транспортировки российского газа по территории страны.

Он рассказал, что остается возможность импортирования газа из Венгрии и Польши в случае дефицита топлива или сильных заморозках.

«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем получать из Польши 6,6 млрд кубических метров газа в год. Этого вполне достаточно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе. <...> Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», — объяснил Макогон.

Ранее политолог Александр Лазарев резко раскритиковал решение Украины начать импортировать газ из Венгрии, который, по его словам, на самом деле имеет российское происхождение.

Информацию о российском происхождении газа из Венгрии также сообщала «Страна.ua».

Сергей Макогон заявлял, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.