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Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из России

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Issei Kato/Reuters

Этой зимой зависимость США от дизельного топлива из России значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg.

Из-за того, что Северо-Восток Штатов находится под властью холодов, а традиционные поставщики топлива — Европа и Канада — столкнулись со своими трудностями, страна стала потреблять больше дизельного топлива из России.

Так, в феврале 2022 года из России в США направится более 1,55 млн баррелей дизтоплива, что является рекордным показателем, начиная с 2019 года. Сейчас это практически четверть (22%) от всего импорта дизельного топлива.

Как пишет Bloomberg, увеличение импорта из России говорит о том, насколько сильно российская сторона является ключевым игроком в снабжении мира нефтью. При этом мировой рынок находится в напряжении, так как власти США заявляли о том, что будут отвечать санкциями при возможном вторжении России на Украину, отмечает агентство.

Восточная часть страны особенно сильно зависит от импорта дизтоплива, так как за последние несколько лет мощности по переработке нефти значительно сократились из-за уменьшения рентабельности. Также запасы дизельного топлива упали до минимальных за последние восемь лет показателей.

В середине октября конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, предрекли США зависимость от России и Китая из-за «антиамериканской» энергетической политики президента Джо Байдена.

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