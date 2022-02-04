РБК назвал стоимость жилья в новостройках Москвы в 2022 году

В первом месяце 2022 года на рынке новостроек Москвы появилось шесть новых жилищных комплексов с разными ценовыми категориями. Об этом пишет «РБК-Недвижимость», ссылаясь на обзор Est-a-Tet.

Самая доступная по цене новостройка находится в районе Коптево (САО). Средняя цена одного метра составляет 273,7 тыс. руб., а минимальная стоимость квартиры — 4 млн руб.

Второе место среди самых доступных новостроек занимает комплекс в Останкинском районе (СВАО). Это апарт-комплекс комфорт-класса со средней ценой за один «квадрат» в 293,8 тыс. руб. Минимальная стоимость апартаментов – 4,3 млн руб.

На третьем месте комплекс апартаментов в Левобережном районе (САО). Средняя цена квадратного метра находится на уровне 311,8 тыс. руб. с минимальной ценой лота в 4,7 млн руб.

Четвертая позиция у новостройки в районе Чертаново Южное (ЮАО). Средняя цена 1 кв. м в этом ЖК составляет 242,9 тыс. руб., а минимальная стоимость квартир – 7,2 млн руб.

Пятая строчка рейтинга у новостройки в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), где средняя цена «квадрата» составляет 325,1 тыс. руб., а минимальная стоимость лота — 9,9 млн руб.

Наконец, шестое место у дома в Басманном районе (ЦАО). Средняя цена квадратного метра составляет 1,75 млн руб., а минимальная стоимость жилья – 100 млн руб.

1 февраля СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет. Так, с 2017 года по 2021 год он вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м.