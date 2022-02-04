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В РСПП предложили поднять годовую планку для самозанятых в IT до 5 млн рублей

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил доклад, в котором предложил поднять максимальный годовой уровень доходов самозанятых в IT-сфере с 2,4 млн руб. до 5 млн, сообщили «Известия».

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <...>, ведущих деятельность в области IT в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — объяснили авторы инициативы.

Как рассказал вице-президент РСПП Сергей Мытенков, IT-специалистов можно выделить в особый класс, поскольку они меньше всех привязаны к какому-либо конкретному месту работы и проживания. Выплату налогов такими работниками труднее контролировать, а их зарплаты нередко выше 200 тыс. руб. в месяц, что превышает показатели большинства других самозанятых.

Мытенков подчеркнул, что для других работающих людей стоило бы тоже поднять максимальную сумму доходов.

В правительстве и Госдуме пока не ознакомились с докладом РСПП, но в Центробанке прокомментировали инициативу.

»Банк России изучит инициативы, как только они поступят на рассмотрение. В настоящее время регулятор формирует итоговую позицию по основным тенденциям развития экосистем с учетом предложений бизнес-сообщества, экспертов и профессиональных ассоциаций», — отметили в ЦБ.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что крупнейшие NFT-маркетплейсы необходимо включить в закон «о приземлении».

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