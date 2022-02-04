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Поставки российского газа через Украину в Европу снижаются четвертый день подряд

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Транзит российского газа через Украину в Европу продолжает снижаться четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Если 1 февраля было заявлено 107 млн кубометров, 2 февраля – 91 млн кубометров, 3 февраля – 82 млн кубометров, то заявка на 4 февраля стала еще меньше и составила 70 млн кубометров.

В январе 2022 года транзит газа через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки, что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

По данным GSA Platform также остаются невостребованными «Газпромом» прямые мощности газопровода «Ямал-Европа».

2 февраля поставки газа через Украину снизились до 90,9 млн кубометров, при этом мощности газопровода «Ямал-Европа» оставались невостребованными. Однако впервые с 21 декабря через «Ямал-Европа» ночью с 1 на 2 февраля с 0.00 по 8.00 по мск провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн кубометров. После этого аверс газа через газопровод «Ямал-Европа» остановился.

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